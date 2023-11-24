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Россиянка три месяца жила с телами мертвых детей в одной квартире

В Великих Луках женщину задержали за убийство троих детей

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Depositphotos

В Псковской области прокуратура обратила внимание на ситуацию с матерью, которая около трех месяцев жила с телами своих детей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Великих Луках. О смерти младших членов семьи правоохранители узнали после того, как к ним приехала бабушка. Женщина нашла четырехлетнего и годовалого внуков в их спальне.

Мать спокойно объяснила родственнице, что дети умерли еще в августе с разницей в неделю. После этого в деревне Мокринки, в доме семьи, нашли тело восьмилетней девочки. По словам родительницы, ребенок также умер в августе.

В живых остались только пятилетняя дочь, которую передали органам опеки и 12-летний сын. В последнее время мальчик жил с бабушкой.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Правоохранители выясняют, каким образом умерли дети. Не исключено, что она заморила их голодом.

Как сообщает прокуратура региона, в ближайшее время решится вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Ранее в Новосибирске младенец попал в больницу с ожогами из-за проблем с отоплением.

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