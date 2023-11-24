На разбившего кувалдой памятник воинам-освободителям завели уголовное дело

В Ростовской области завели уголовное дело на вандала, разбившего кувалдой памятник воинам-освободителям. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

«Уголовное дело возбудили по пункту «б» части 2 статьи 243.4 Уголовного кодекса России: повреждение расположенных на территории России памятников, увековечивающих память павших при защите Отечества», – говорится в сообщении ведомства.

Криминалистами был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого зафиксированы все повреждения. Подозреваемый был задержан, в его доме обнаружили и изъяли орудие преступления.

Следователи добавили, что было назначено проведение необходимых экспертиз. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

22 ноября вооруженный кувалдой 37-летний житель Веселовского района разбил четыре памятных таблички на мемориале «Воинам-освободителям ВОВ» в поселке Веселый. Объяснить причины своего поступка задержанный не смог.

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