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В сектор Газа будет ежедневно поступать 130 тыс. л дизельного топлива

С начала перемирия в Газу будут доставлять 130 тыс. л дизельного топлива в день

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Максим Блинов/РИА Новости

130 тысяч литров дизельного топлива будут ежедневно доставлять в сектор Газа из Египта с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня. Об этом заявил глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван, передает газета Al-Ahram.

«Из Египта в палестинский анклав будет ежедневно поступать 130 тысяч литров дизельного топлива и четыре цистерны с газом», — сказал он.

Рашван добавил, что с начала вступления в силу соглашения между сторонами конфликта в Газу будут въезжать 200 машин с продовольствием, водой и лекарствами.

22 ноября Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, которые находятся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в тюрьмах Израиля. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных гражданок России сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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