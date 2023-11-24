В Уфе школьники вытолкнули мальчика из окна в снег

В Уфе мальчик без верхней одежды оказался в снегу. Об этом сообщает UTV.

Инцидент произошел в школе №80. В беседе с журналистами очевидец рассказал о том, что семиклассник выпал в окно из-за того, что его толкнули ученики десятого класса. Кто из них сделал это, неизвестно.

«Было разбирательство в школе. Сказали, что десятый класс виноват», — поделился источник.

Ребенку оказали первую помощь в учебном заведении, скорую помощь не вызывали. Мальчик, по предварительным данным, получил серьезный ушиб руки. В администрации школы подтвердили информацию.

На данный момент прокуратура проводит проверку. Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку ситуации.

Ранее в Свердловской области девочка вышла без теплой одежды из дома и получила сильное обморожение.