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Около 150 сотрудников Wildberries увезли со склада во время проверки МВД

В Электростали на складе Wildberries задержали 150 работников

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В подмосковной Электростали со склада маркетплейса Wildberries увезли около 150 человек. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Всех граждан поместили в четыре специальных автобуса. Правоохранители считают задержанных потенциальными уклонистами от срочной службы или нарушителями миграционного законодательства.

«У всех мужчин проверяли документы, в том числе военные билеты, после чего уклонистов отправляли в специальные автобусы, на которых их доставят в отдел полиции», — сообщается в публикации.

Проверка на складе идет с утра. В результате рейда 16 иностранцев задержали за нарушение миграционного законодательства. Их обязали выплатить штрафы, троих выдворят из страны.

Ранее в Подмосковье сотрудники Wildberries украли со склада товары на пять миллионов рублей.

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