Минздрав выступил против запрета продажи в России жидкостей для вейпов

В российском правительстве не поддержали запрет на торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями, а также устройствами для них. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект отзыва кабмина на законопроект депутатов фракции ЛДПР, который подготовил Минздрав.

Одной из причин такого решения стало отсутствие конкретики и критериев для запрета продажи таких товаров. В Минздраве заявили, что это может привести к нарушениям концепции закона «Об охране здоровья граждан».

Также по документу ведомства, ограничение продаж такого вида товаров может привести к скачку нелегального оборота продукции без акцизы. А еще это можно обернуться падением доходов бюджета в размере более 12 млрд рублей каждый год.

В первой половине ноября председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил о необходимости ужесточения правил продажи электронных сигарет вплоть до запрета вкусовых ароматизаторов.

7 октября в Росмолодежи предложили определить перечень ароматизаторов и подсластителей, которые необходимо запретить для использования в вейпах.

Ранее российские ученые придумали вейпу применение в медицинских целях.