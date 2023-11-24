Названа предварительная причина пожара на электроподстанции «Чагино» в Москве

Пожар на электроподстанции «Чагино» в Москве, предварительно, произошел из-за короткого замыкания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

По информации Telegram-канала, пожар начался в здании трансформатора около 04:30 мск. В результате возгорания никто не пострадал.

«Огонь ... перекинулся на резервуар с топливом емкостью 120 тонн. Но с ним быстро справились, к взрыву это не привело. На данный момент пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подстанция расположена в Люблино. Пожар никак не повлиял на электроснабжение столицы.

До этого РИА Новости сообщало, что пожар на электроподстанции «Чагино» в Люблино в Москве ликвидирован. Площадь пожара перед ликвидацией достигла 200 кв. м.

23 ноября Telegram-канал Baza сообщал, что на электроподстанции в Ленинском округе Подмосковья произошел пожар.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.