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Грузовики с гумпомощью прибыли в Газу из Египта после начала перемирия

Reuters: два грузовика с гумпомощью прибыли в Газу из Египта в день перемирия

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Reuters

Грузовики с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа из Египта 24 ноября, примерно через полтора часа после начала перемирия между Израилем и радикальным палестинскими движением ХАМАС. Об этом сообщает Reuters.

Согласно представленным кадрам, на двух грузовиках, принадлежащих египетским организациям, были развешаны транспаранты с надписью «Вместе ради человечества». На одном была надпись «За наших братьев в Газе».

22 ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена заложников и арестованных. Первый этап сделки предусматривает передачу 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Тем не менее, утром 24 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила листовки над сектором Газа с призывом к жителям покинуть север анклава и не возвращаться туда, поскольку этот район по-прежнему остается военной зоной, несмотря на временное перемирие.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

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