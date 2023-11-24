Метеоролог раскрыл высоту сугробов в Москве

Высота снежного покрова в Москве 24 ноября достигла 12 см, что характерно для середины декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«На базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова на 09:00 (мск) составляет — 8 см, на Балчуге — 11 см, в Тушине — 12 см. Такие сугробы характерны для середины декабря», — написал он.

В Московской области, отметил эксперт, сугробы выросли до 15 см в Черустях. В течение дня снежный покров увеличится еще на 3-5 см.

До этого на сайте Гидрометцентра России сообщалось, что в российской столице 24 ноября ожидается облачная погода, снег и гололедица. Днем температура в Москве будет держаться в диапазоне от -4 °C до -2 °C. В ночь на 25 ноября температура воздуха опустится до -8 °C.

Как заявлял ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 24 ноября снежный покров в столице вырастет до 5-7 см, в выходные – до 8-9 см, что является нормой для первой декады декабря. Снегопады будут и на следующей неделе, в результате чего в понедельник высота снежного покрова достигнет уже 10-15 см.

Ранее Гидрометцентр ранее спрогнозировал россиянам теплую зиму с температурой воздуха в пределах или выше нормы.