В Израиле определили имена 39 подлежащих освобождению палестинцев

Тюремное управление Израиля получило имена 39 подлежащих освобождению 24 ноября палестинцев. Об этом пишет The Times of Israel.

В обмен на 39 осужденных израильским судом за террористическую деятельность палестинцев, преимущественно женщин и несовершеннолетних, ХАМАС освободит 13 заложников. Ожидающие освобождения заключенные палестинцы к середине 24 ноября будут переведены в тюрьму Офер, откуда они могут быть доставлены на территорию Западного берега Иордана или в Восточный Иерусалим для проведения обмена.

23 ноября Израиль подтвердил получение списка освобождаемых заложников.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.