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Силовики раздают повестки сотрудникам склада Wildberries в Подмосковье

Baza: в Электростали силовики приехали на склад Wildberries и вручили повестки

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Подмосковье силовики проводят проверки на складах маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали, сообщает Telegram-канал Baza.

На территории предприятия работает несколько десятков силовиков. По словам очевидцев, представители ОМОН ищут нелегальных мигрантов и обладателей российских паспортов, некоторым задержанным вручают повестки в военкомат.

Как сообщает Telegram-канал Mash , паспорта и отметки о воинской обязанности проверяют только у мужчин.

«Тех, к кому вопросы есть, – сажают в автобус», — сообщается в публикации.

Из-за проверки отправка товаров с этого пункта может задерживаться. По словам представителей Wildberries, они делают все возможное, чтобы вернуться к работе как можно быстрее.

Ранее в Подмосковье затопило склад Wildberries.

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