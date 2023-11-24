В Ростовской области дети отравились угарным газом из-за печи в доме

В Ростовской области дети остались дома одни и отравились угарным газом. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в хуторе Шахтенки. Родители детей шести, семи, десяти и пятнадцати лет оставили младших членов семьи дома.

В помещении находилась печь, угарный газ от которой и стал причиной сложившейся ситуации.

В МЧС напомнили, что тем, у кого в доме есть печь, нужно придерживаться правил. Например, не эксплуатировать неисправные печи, очищать дымоход от сажи и не оставлять без присмотра затопленные печи. Также представители ведомства посоветовали не оставлять детей одних в помещении.

Ранее на Урале мужчина получил более пяти лет колонии за отравление людей из-за утечки газа.