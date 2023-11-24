Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о снежной погоде и гололедице в пятницу

Гидрометцентр: в пятницу в Москве ожидаются снег и гололедица

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

В Москве в пятницу, 24 ноября, ожидается облачная погода, снег и гололедица. Об этом сообщили синоптики на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура будет держаться в диапазоне от -4 °C до -2 °C. В ночь на 25 ноября температура воздуха может опуститься до -8 °C. Выходные могут начаться со снегом и местами гололедицей, предупредили синоптики.

В Подмосковье в пятницу температура может колебаться от -6 °C до -1 °C. В ночь на субботу может похолодать до -10 °C.

Ветер будет дуть южный с переходом на северный и достигнет скорости в 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 716 мм ртутного столба.

Москвичей и жителей пригородов предупредили, что из-за метели, гололедицы и снежных заносов на дорогах до 21:00 пятницы будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 24 ноября снежный покров в столице вырастет до 5-7 см, в выходные – до 8-9 см, что является нормой для первой декады декабря. Снегопады будут и на следующей неделе, в результате чего в понедельник высота снежного покрова достигнет уже 10-15 см.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал россиянам теплую зиму с температурой воздуха в пределах или выше нормы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий