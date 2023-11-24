Москвичей предупредили о снежной погоде и гололедице в пятницу

В Москве в пятницу, 24 ноября, ожидается облачная погода, снег и гололедица. Об этом сообщили синоптики на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура будет держаться в диапазоне от -4 °C до -2 °C. В ночь на 25 ноября температура воздуха может опуститься до -8 °C. Выходные могут начаться со снегом и местами гололедицей, предупредили синоптики.

В Подмосковье в пятницу температура может колебаться от -6 °C до -1 °C. В ночь на субботу может похолодать до -10 °C.

Ветер будет дуть южный с переходом на северный и достигнет скорости в 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 716 мм ртутного столба.

Москвичей и жителей пригородов предупредили, что из-за метели, гололедицы и снежных заносов на дорогах до 21:00 пятницы будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 24 ноября снежный покров в столице вырастет до 5-7 см, в выходные – до 8-9 см, что является нормой для первой декады декабря. Снегопады будут и на следующей неделе, в результате чего в понедельник высота снежного покрова достигнет уже 10-15 см.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал россиянам теплую зиму с температурой воздуха в пределах или выше нормы.