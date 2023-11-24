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В Перми 82-летнему пенсионеру грозит срок за поджог военкомата

В Перми худрука музыкального ансамбля задержали за поджог военкомата

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Shutterstock

В Перми 82-летнего мужчину подозревают в поджоге военкомата. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел около комиссариата Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов города. Пожилой мужчина, который работает худруком музыкального ансамбля в местном ДК, бросил бутылку с зажигательной смесью в здание.

Емкость отскочила от двери и упала в снег. Таким образом, дверь не пострадала. Россиянина оперативно задержали.

Выяснилось, что причиной произошедшего стал звонок мошенников. Неизвестный представился следователем Таганского ОВД и заявил, что на имя пожилого гражданина оформили кредиты на сумму 350 тысяч и 1,5 миллиона рублей. Чтобы банк не выдал деньги другим лицам, мужчине нужно было придерживаться соответствующих инструкций.

Ранее на Украине сотрудники военкомата напали на мужчину при попытке вручить повестку.

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