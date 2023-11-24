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Стало известно о готовности украинцев жертвовать территориями ради мира с Россией

Bloomberg: часть украинцев готова на территориальные уступки ради мира с Россией

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Часть украинцев задумывается над тем, что стоит пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Такие выводы сделали американские журналисты агентства Bloomberg, которые проанализировали данные опросов.

Там сделали выводы, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев соглашаются, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир.

Агентство подчеркнуло, что за год для Украины ситуация на поле боя почти не изменилась. При этом и поддержка западных стран Киеву не помогает, заключили журналисты.

До этого аналитик София Ампгкариан заявила, что западные санкции против России оказались полным провалом и должны быть отменены для достижения мирного соглашения на Украине. Она считает, что странам Запада необходимо признать, что санкции и замороженные активы России могут стать жертвой в переговорах по мирному урегулированию с Россией. Она также указывает на эффективные меры, которые Москва приняла для противодействия экономической войне.

Ранее на Украине выразили обеспокоенность «утечкой мозгов».

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