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Пожар на подстанции в Москве ликвидирован

РИА Новости: пожар на электроподстанции «Чагино» в Люблино в Москве ликвидирован

Пожар на электроподстанции «Чагино» в Люблино в Москве ликвидирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение представителя экстренных служб.

Площадь пожара перед ликвидацией достигла 200 кв. м. Подчеркивается, что возгорание не привело к прекращению энергоснабжения столицы.

До этого на московской электроподстанции «Чагино» в Люблино произошел пожар. Инцидент произошел на Чагинской улице, возле дома №2, строение 2. Причины возгорания пока неизвестны и находятся в процессе выяснения.

23 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что на электроподстанции в Ленинском округе Подмосковья произошел пожар.

По данным канала, возгорание произошло около 1:00 в селе Молоково Ленинского городского округа. Сначала местные жители заметили вспышку в районе подстанции, после чего на ее месте образовался пожар. Случившееся и обесточило населенные пункты. Журналисты пишут, что свет вернулся в дома местных жителей спустя полтора часа после инцидента.

Ранее в Ленобласти сгорел расселенный дом, который поджег безработный юноша.

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