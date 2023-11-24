Электроснабжение не было нарушено из-за возгорания трансформатора в Москве

Возгорание трансформатора на юго-востоке Москвы не оказывает влияния на подачу электричества потребителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

Также на текущий момент известно, что проводятся работы по тушению пожара, в которых задействованы 70 человек и 20 единиц техники.

Инцидент произошел на электроподстанции «Чагино» на Чагинской улице. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров, однако пострадавших нет.

Причины возгорания пока неизвестны.

23 ноября также произошел пожар на электроподстанции в Подмосковье. Возгорание произошло около 1:00 в селе Молоково Ленинского городского округа. Сначала местные жители заметили вспышку в районе подстанции, после чего на ее месте образовался пожар. Случившееся и обесточило населенные пункты. СМИ написали, что свет вернулся в дома местных жителей спустя полтора часа после инцидента.

До этого сообщалось о пожаре на авиационном заводе имени Чернышева на северо-западе Москвы. Огонь распространился на площади 30 кв. м. Сотрудники МЧС ликвидировали горение.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.