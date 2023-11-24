В Севастополе перекрыли рейд

Рейд через Севастопольскую бухту перекрыли из-за ухудшения погоды. Движение морского пассажирского транспорта остановлено, сообщили в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Движение морской пассажирский транспорт не осуществляет из-за неблагоприятных погодных условий», — уточнили в ведомстве.

По данным дирекции, движение катеров и паромов остановили в пятницу в 5:15 по мск. Для перевозки жителей с площади Нахимова и площади Захарова запущен дополнительный маршрутный транспорт.

В середине ноября Керченская паромная переправа приостанавливала свою работу, так как на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями и усилением ветра.

23 ноября перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. Причина перекрытия не была названа. В сообщении попросили находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.