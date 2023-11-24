Врач из Палестины рассказал, что военные не прячутся в больницах

В больницах сектора Газа не прячутся вооруженные люди. Об этом рассказал имеющий 13-летний стаж работы в медучреждениях анклава врач Сакир Самир, передает РИА Новости.

Медик прибыл в аэропорт Домодедово из Каира очередным эвакуационным рейсом МЧС РФ.

«Нет», — ответил он на вопрос о вооруженных людях, отметив, что, когда зашли в госпиталь «Аш-Шифа», то ничего не нашли.

22 ноября стало известно, что Израиль не доказал использование ХАМАС больниц в военных целях. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Накануне в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа заявили о сложной ситуации с пациентами. По данным телеканала NBC, медперсонал покинул больницу 22 ноября.

До этого Израиль арестовал главу госпиталя «Аш-Шифа». По данным армейской пресс-службы, директор больницы был передан в Шин Бет (Служба безопасности Израиля) для допроса.

Ранее врачей Красного Полумесяца задержали в Газе.