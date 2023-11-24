На московской электроподстанции «Чагино» в Люблино произошел пожар

На территории электроподстанции «Чагино» в юго-восточной части Москвы произошло возгорание трансформатора, охватившее площадь 200 квадратных метров. Об этом пишет ТАСС по ссылкой на оперативные службы.

Инцидент произошел на Чагинской улице, возле дома №2, строение 2.

Пожарные службы уже приступили к ликвидации пожара, однако густой дым продолжает наблюдаться.

Причины возгорания пока неизвестны и находятся в процессе выяснения.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что произошел пожар на территории московской электроподстанции «Чагино» в Люблино. Очаг возгорания находится в здании трансформатора.

23 ноября также произошел пожар на электроподстанции в Подмосковье. Возгорание произошло около 1:00 в селе Молоково Ленинского городского округа. Сначала местные жители заметили вспышку в районе подстанции, после чего на ее месте образовался пожар. Случившееся и обесточило населенные пункты. СМИ написали, что свет вернулся в дома местных жителей спустя полтора часа после инцидента.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.