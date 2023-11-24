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В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу в пяти областях

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Global Look Press

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены включились в Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях. До этого предупреждение было объявлено в Винницкой и Черкасской областях.

22 ноября на Украине объявили воздушную тревогу в трех областях. На карте тревог сначала в красную зону попали Черниговская и Сумская области, затем сирены сработали — в Харьковской.

В ночь на 24 ноября в Полтавской области произошли взрывы. В регионе действовал режим предупреждения об угрозе с воздуха.

Утром 23 ноября украинские власти сообщили о повреждении заводов в Херсоне.

Также на Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Кривом Роге. Об этом заявил глава областного совета Николай Лукашук.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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