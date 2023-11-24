В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены включились в Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях. До этого предупреждение было объявлено в Винницкой и Черкасской областях.
22 ноября на Украине объявили воздушную тревогу в трех областях. На карте тревог сначала в красную зону попали Черниговская и Сумская области, затем сирены сработали — в Харьковской.
В ночь на 24 ноября в Полтавской области произошли взрывы. В регионе действовал режим предупреждения об угрозе с воздуха.
Утром 23 ноября украинские власти сообщили о повреждении заводов в Херсоне.
Также на Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Кривом Роге. Об этом заявил глава областного совета Николай Лукашук.
Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.