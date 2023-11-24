Мост между США и Канадой, где взорвался автомобиль, может скоро возобновить свою работу

Мэр города Ниагара-Фолс в провинции Онтарио Джим Диодати заявил, что мост на границе США и Канады, где произошла автомобильная взрывная атака в среду, может быть возобновлен уже в ближайшее время. В интервью канадскому изданию CBC он сообщил, что надеется на открытие моста сегодня или завтра.

По словам Диодати, из-за праздника Дня благодарения в США возможна задержка в восстановлении работы моста.

Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что автомобиль, который взорвался на мосту, стоил около 300 тысяч долларов, и его владелец — бизнесмен из Нью-Йорка, который посещал казино Seneca Niagara со своей супругой.

Взрыв произошел на пограничном мосту над Ниагарским водопадом, и, по предварительным данным, оба человека в машине не выжили.

Bentley Flying Spur на большой скорости врезался в будку погранслужбы и взорвался на Радужном мосту на границе США и Канады. Пострадал также пограничник.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило, что не обнаружило связи инцидента на мосту с терроризмом и не нашло взрывчатых веществ на месте происшествия. Расследование ФБР завершено, и дело передано местной полиции как дорожное происшествие.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул также заявила, что власти не видят признаков террористической акции взрыва автомобиля на границе с Канадой.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.