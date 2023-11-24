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В Горловке из-за обстрела ВСУ поврежден детский сад, колледж и жилой дом

РИА Новости: в Горловке артиллерия ВСУ нанесла удары по детсаду, колледжу и дому

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Артиллерийский удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке в Донецкой Народной Республике повредил детский сад, колледж и домовладение. Об этом сообщают РИА Новости.

Один из снарядов попал в «Горловский колледж технологий и сервиса» и уничтожил часть крыши здания. Другой украинский боеприпас повредил фасад детского сада №134, взрывная волна выбила окна и двери. Кроме того, ракета ВСУ ударила по частному дом на улице Фрунзе Центрально-Городского района.

«По предварительным данным, огонь велся с применением РСЗО «Град», — уточнили в сообщении.

7 ноября украинские войска выпустили 13 снарядов по ДНР.

В середине ноября российский военкор рассказал о тяжелых боях под Горловкой. По словам Александра Сладкова, на одной из окраин города стоит «двугорбый террикон», один из его горбов которого «противнику удалось взять штурмом».

Ранее украинский военный рассказал о требовании Киева взять Горловку.

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