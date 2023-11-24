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МЧС предложило давать выходной россиянам, пострадавшим из-за стихийных бедствий

РБК: МЧС РФ предложило в случае чрезвычайных ситуаций давать россиянам выходной

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Виталий Аньков/РИА Новости

Гражданам РФ, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за стихийных бедствий или техногенных аварий требуется свободное от работы время для решения возникших проблем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту «О внесении изменений в Трудовой кодекс».

Поправки планируется рассмотреть на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 24 ноября. Ведомство предложило в законопроекте предоставить россиянам право на новые льготы. В их числе дополнительный выходной с сохранением зарплаты и отпуск без содержания на срок до пяти календарных дней.

«Реализация указанных направлений повысит социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации <…>», — подчеркнули в министерстве.

Накануне в Бурятии пятеро детей оказались на ИВЛ после пожара в многоквартирном доме. В МЧС по региону уточнили, что возгорание произошло на улице Моховая. Пожар охватил квартиру на втором этаже.

Ранее были раскрыты подробности пожара на Новом Арбате в Москве.

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