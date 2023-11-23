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Школьник по фамилии Герой остановил автобус, в котором стало плохо водителю

В Казахстане школьник остановил автобус, в котором стало плохо водителю

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В Алматинской области старшеклассник спас пассажиров автобуса, водитель которого потерял сознание за рулем. Об этом сообщает Sputnik-Казахстан.

Инцидент произошел на остановке в селе Карасай в Илийском районе Алматинской области. Ученик местного лицея №24 Акжол Герой остановил неуправляемый автобус, в котором стало плохо водителю, у мужчины за рулем произошел сердечный приступ.

Восьмиклассник подбежал к автобусу, заскочил в него, нажал на тормоз и сумел остановить транспорт.

«Если бы он не совершил такой подвиг, автобус бы врезался в дома», — сообщили очевидцы.

Подробности о состоянии водителя неизвестны, среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

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