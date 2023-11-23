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Протестующие в Молдавии фермеры ночевали у здания правительства

Протестующие в Молдавии фермеры остались ночевать у здания правительства

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавские фермеры, которые устроили протестную акцию в центре Кишинева, остались ночевать перед зданием правительства страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам исполнительного директора ассоциации «Сила фермеров» Александра Слусаря, фермеры хотят добиться встречи с премьер-министром, поскольку глава Минсельхоза утратил доверие.

«Те, кто сегодня вышел сюда на протест, остаются ночевать. Это их личное решение, потому что они не могут уйти без результата. Ситуация в агрохозяйствах катастрофическая. Завтра мы пойдем к премьеру, будем пикетировать правительство, парламент», — заявил Слусарь.

Ранее сообщалось, что фермеры на сотнях единиц сельхозтехники въехали в Кишинев и начали активную фазу протеста. По данным корреспондента агентства, перед тем как въехать в Кишинев, в действия манифестантов вмешалась полиция, потребовав от них освободить проезжую часть. Между правоохранителями и фермерами началась потасовка и протестующих оттеснили. Нескольким колоннам при этом удалось заехать в город. Как рассказал один из лидеров ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь, в обычном «зеленом коридоре», чтобы было сопровождение полиции, и не возникало хаоса в городе, фермерам было отказано.

Ранее на Украине заявили, что готовы к торговым конфликтам внутри Евросоюза.

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