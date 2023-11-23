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Стая собак едва не растерзала девушку в Орске

В Оренбургской области стая собак напала на девушку

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Depositphotos

В Орске девушка спаслась от стаи агрессивных собак в машине, псы набросились на нее во дворе дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Оренбургской области в Telegram-канале.

Инцидент произошел во дворах жилых домов в Орске, на проходившую мимо девушку набросилась стая агрессивных псов, на крики и попытки отогнать животные не реагировали.

По данным Telegram-канала 112, жительница Орска успела добежать до своего автомобиля, который был припаркован неподалеку и укрыться в салоне машины. Потеряв добычу, собаки убежали.

По факту нападения собак на человека проверку проводит прокуратура, следователи дадут оценку работе органов, ответственных за отлов безнадзорных животных.

Ранее стая собак растерзала пенсионера в Иркутской области.

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