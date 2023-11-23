В Москве арестован мошенник, заставивший пенсионерку продать квартиру

В Москве Савеловский суд арестовал мошенника, который под видом сотрудника ФСБ заставил пенсионерку продать квартиру и передать ему вырученные средства. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что женщина передала мошеннику девять миллионов рублей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере.

«Савеловский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в отношении Литвинченко А.Н.», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 65-летний мужчина отдал мошенникам более восьми миллионов рублей. Аферисты связались с россиянином два года назад, и, представившись работниками банка, предложили открыть накопительный счет, чтобы денег на счету становилось больше.

В результате за все время общения с мужчиной злоумышленники выманили у него 8,7 миллиона рублей. Пострадавший продал две квартиры и оформил несколько кредитов, чтобы выплатить те суммы, которые от него требовали мошенники.

Ранее в Краснодарском крае подросток украл у сестры 200 тысяч рублей и потратил их на онлайн-игры.