Вокзал в Казани эвакуировали из-за боевой гранаты в багаже пассажира

В Казани после обнаружения в багаже пассажира боевой гранаты эвакуировали вокзал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, 57-летний военный, принимавший участие в СВО, планировал отправиться в отпуск в Адлер. Во время прохождения контроля на вокзале он поставил свою сумку на сканер, который тут же отреагировал на содержимое. Оказалось, что в багаже мужчины находится боевая граната.

Военного сразу задержали, а на место вызвали саперов. Мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что забыл выложить гранату и не планировал ее применять. Оружие у россиянина забрали. По данным Mash, оперативники попросили его «больше так не делать».

Ранее аэропорт Перми эвакуировали из-за посылки с подозрительными предметами.