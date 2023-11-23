Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вокзал в Казани эвакуировали из-за боевой гранаты в багаже пассажира

Mash: в Казани из-за боевой гранаты в багаже пассажира эвакуировали вокзал

close
100%
Depositphotos

В Казани после обнаружения в багаже пассажира боевой гранаты эвакуировали вокзал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, 57-летний военный, принимавший участие в СВО, планировал отправиться в отпуск в Адлер. Во время прохождения контроля на вокзале он поставил свою сумку на сканер, который тут же отреагировал на содержимое. Оказалось, что в багаже мужчины находится боевая граната.

Военного сразу задержали, а на место вызвали саперов. Мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что забыл выложить гранату и не планировал ее применять. Оружие у россиянина забрали. По данным Mash, оперативники попросили его «больше так не делать».

Ранее аэропорт Перми эвакуировали из-за посылки с подозрительными предметами.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий