В Нижегородской области назвали законной вырубку охраняемого леса у аэропорта

Власти Нижегородской области посчитали законной вырубку части охраняемого памятника природы регионального значения «Смирновские дачи». Об этом сообщает издание «Подъем», ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

В пресс-службе областного правительства со ссылкой на региональное Минэкологии заявили, что вырубили только 13 га, хотя можно было почти 16 га.

Там заявили, что согласно паспорту на данный памятник природы, в «Смирновских дачах» можно проводить «мероприятия, направленные на обеспечение функционирования и ремонт существующих линейных объектов, в том числе коммуникаций и сетей инженерно-технического обеспечения по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области». При этом проведение таких мероприятий предусматривает возможность вынужденной рубки деревьев. Согласованная площадь вырубки составила 15,9 га. По уточненным координатам, которые сняли специалисты ГБУ «Экология региона», площадь вырубки составила 13 га, указали в пресс-службе.

Экоактивисты сообщали о работах на территории «Смирновских дач». По их словам, там уничтожили свыше 20 га деревьев и кустарников, которые мешали взлету и посадке самолетов из аэропорта Нижегородской области.

Ранее было названо количество незаконно вырубленного леса в России.