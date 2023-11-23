Мужчина разбил кувалдой мемориал воинам-освободителям в поселке Веселый Ростовской области

В Ростовской области задержали вандала, который испортил мемориал, увековечивающий память о павших участниках Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

22 ноября мужчина, вооруженный кувалдой, разбил четыре памятных таблички на мемориале «Воинам-освободителям ВОВ» в поселке Веселый.

По данным Telegram-канала Don Mash, все произошло днем на глазах у полицейского, оказавшегося поблизости. Правоохранитель немедленно вмешался в происходящее и, усадив вандала в служебную машину, отвез его в отдел внутренних дел.

Объяснить причину своего поступка 37-летний житель Веселовского района так и не смог. Следователи уже возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 2 ст. 243.4 статье УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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