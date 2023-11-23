Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин напал на бывшую возлюбленную у подъезда и ударил ее ножом

В Карелии пьяный мужчина напал на бывшую сожительницу с ножом

close
100%
Shutterstock

В Петрозаводске задержан местный житель, который ударил ножом свою бывшую сожительницу, когда та возвращалась домой. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Карелия.

Инцидент произошел вечером 22 ноября, 65-летний местный житель находился в нетрезвом состоянии и решил выяснить отношения со своей бывшей сожительницей.

Он вооружился ножом, дождался женщину у подъезда, ударил ножом в живот и скрылся. Пострадавшая дозвонилась до родственников, которые вызвали скорую помощь и полицию, пенсионерку госпитализировали, ей оказана необходимая медицинская помощь.

Нападавшего быстро задержали, возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

Ранее в Подмосковье иконописца дважды ударили ножом в электропоезде.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий