Пьяный россиянин напал на бывшую возлюбленную у подъезда и ударил ее ножом

В Петрозаводске задержан местный житель, который ударил ножом свою бывшую сожительницу, когда та возвращалась домой. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Карелия.

Инцидент произошел вечером 22 ноября, 65-летний местный житель находился в нетрезвом состоянии и решил выяснить отношения со своей бывшей сожительницей.

Он вооружился ножом, дождался женщину у подъезда, ударил ножом в живот и скрылся. Пострадавшая дозвонилась до родственников, которые вызвали скорую помощь и полицию, пенсионерку госпитализировали, ей оказана необходимая медицинская помощь.

Нападавшего быстро задержали, возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

Ранее в Подмосковье иконописца дважды ударили ножом в электропоезде.