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Немецкая туристка пропала после нападения акулы на Багамах

На Багамах акула напала на немецкую туристку

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Depositphotos

На Багамах после нападения акулы пропала немецкая туристка. Об этом сообщает Eyewitness News.

По информации издания, инцидент произошел 21 ноября в городе Уэст-Энд в районе пляжа Тайгер. Немецкая туристка принимала участие в дайвинг-экскурсии — там на нее напала акула.

После атаки хищника женщина ненадолго показалась над водой, а затем исчезла. Позже спасатели обнаружили ее водолазное снаряжение, но саму туристку не нашли. Ее поиски продолжаются.

До этого в Австралии акула атаковала надувную лодку с рыбаками. Пятерым мужчинам повезло поймать хищника на удочку и поднять на борт.

В начале ноября пожилой дайвер из Великобритании рассказал о нападении «самой опасной из всех акул» в Египте. Хищник кружил вокруг него, а затем протаранил мужчину. Это произошло, когда он исследовал отмель Фьюри в Красном море.

Ранее в Австралии акула напала на купавшуюся женщину.

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