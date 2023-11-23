Немецкая туристка пропала после нападения акулы на Багамах

На Багамах после нападения акулы пропала немецкая туристка. Об этом сообщает Eyewitness News.
По информации издания, инцидент произошел 21 ноября в городе Уэст-Энд в районе пляжа Тайгер. Немецкая туристка принимала участие в дайвинг-экскурсии — там на нее напала акула.
После атаки хищника женщина ненадолго показалась над водой, а затем исчезла. Позже спасатели обнаружили ее водолазное снаряжение, но саму туристку не нашли. Ее поиски продолжаются.
До этого в Австралии акула атаковала надувную лодку с рыбаками. Пятерым мужчинам повезло поймать хищника на удочку и поднять на борт.
В начале ноября пожилой дайвер из Великобритании рассказал о нападении «самой опасной из всех акул» в Египте. Хищник кружил вокруг него, а затем протаранил мужчину. Это произошло, когда он исследовал отмель Фьюри в Красном море.
Ранее в Австралии акула напала на купавшуюся женщину.