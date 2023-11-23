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Раскрыты подробности пожара на Новом Арбате в Москве

Пожар в ресторане на Новом Арбате произошел в вентиляции

В ресторане на Новом Арбате в Москве возгорание произошло в вытяжке. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

«По предварительной информации, в ресторане загорелась обшивка кухни и система вентиляции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Самостоятельно вышли на улицу 15 человек.

До этого сообщалось, что в Москве на Новом Арбате горит ресторан Steak IT easy.

Telegram-канал Baza сообщал, что несколько населенных пунктов Московской области в ночь на 23 ноября остались без света из-за возгорания на электроподстанции. Сообщалось также о пожаре на авиационном заводе имени Чернышева на северо-западе Москвы. Огонь распространился на площади 30 кв. м. Сотрудники МЧС ликвидировали горение.

Ранее в московском подъезде вспыхнула мусоросборная камера.

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