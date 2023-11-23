Россиянка добилась компенсации от ветклиники, неудачно прооперировавшей ее кота

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение в пользу местной жительницы, у которой ветеринары неудачно прооперировали кота. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Как стало известно изданию, в ветклинику женщина обратилась из-за паховой грыжи у питомца. Однако после операции состояние кота лишь ухудшилось. В результате экспертизы выяснилось, что ветеринарами были допущены ошибки. В частности, не была проведена полная диагностика, а план лечения не соответствовал общепринятым подходам.

Суд удовлетворил все исковые требования. С ветклиники взысканы средства за операцию 19,1 тыс. руб., 123, 2 тыс. руб. за повторное вмешательство в другой клинике, а также компенсация морального вреда — 10 тыс. руб.

Кроме того, лечебное учреждение получило штраф в размере 76, 1 тыс. руб. Дополнительно ответчик обязан возместить расходы по оплате услуг представителя — 30 тыс. руб. и госпошлину в размере 4,3 тыс. руб.

В начале ноября в Ярославле спасатели вызволили кота, который провел под теплотрассой восемь дней. Об этом сообщило управление МЧС по региону. С просьбой найти питомца к сотрудникам ведомства обратилась местная жительница. Кот убежал в подъездный подвал, после чего по трубам забрел под землю.

Ранее в Курской области на скамье подсудимых оказался пенсионер, который устанавливал капкан для кошек в своем дворе.