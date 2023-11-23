ХАМАС отказался сообщить Израилю маршрут следования заложников

Посредники между Израилем и движением ХАМАС обсуждают организацию обмена заложников, однако палестинская сторона отказывается раскрывать маршрут следования пленников при их передаче, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«В настоящее время посредники проводят координацию для урегулирования нерешенных вопросов по сделке по заложникам. Израиль и ХАМАС изучают предложения по организации процесса передачи заложников», — говорится в сообщении телеканала.

Представители движения отмечают, что другие группировки также удерживают заложников, но данных об их количестве и состоянии здоровья у ХАМАС нет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС заявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции ЦАХАЛ окружил город Газа и отрезали его от снабжения.

Ранее сообщалось, что обмен заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет осуществлен по формуле «3 к 1».