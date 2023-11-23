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Учредителей двух медцентров задержали по подозрению в обмане пенсионеров

В Челябинске раскрыли мошенническую схему в частных медцентрах

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МВД РФ по Челябинской области

Создателей медцентров, из которых пожилые жители Челябинска уходили с кредитами на сотни тысяч рублей, подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Учредителей двух частных медицинских центров в Челябинске подозревают в мошенничестве, по версии следствия криминальная схема действовала несколько лет.

Сотрудники медцентров под предлогом бесплатного обследования приглашали пенсионеров и после фиктивной диагностики сообщали им о наличии серьезных заболеваний, которые необходимо срочно лечить. Пожилых людей заставляли брать кредиты на крупные суммы.

«Пациентам назначались процедуры, в которых они не нуждались и которые зачастую не имели лечебного эффекта. Для их оплаты многие были вынуждены брать кредиты», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В медцентрах проведены обыски, изъята документация, задержаны четверо учредителей организаций, двое из них заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее лжестоматолог из Башкирии поставил пациентам муляжи имплантов на 370 тыс. рублей.

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