Российские школьницы украли из магазина вещи на 10 тыс. рублей и помахали в камеру

В Энгельсе двух школьниц подозревают в краже вещей из магазина в ТЦ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Саратовской области.

Как рассказали в полиции, кража произошла 7 ноября в торговом центре «Лазурный». Две подозреваемые — 13-летняя и 15-летняя несовершеннолетние — зашли в магазин одежды и вынесли оттуда вещей почти на 10 тыс. рублей. Выходя из магазина, школьницы помахали в камеру наблюдения ТЦ.

С помощью записи видеонаблюдения полиции удалось установить личности подозреваемых в воровстве. Обе девочки воспитываются в благополучных семьях. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве помочившихся в подъезде подростков заставили мыть 17 этажей.