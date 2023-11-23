Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские школьницы украли из магазина вещи на 10 тыс. рублей и помахали в камеру

В Энгельсе школьницы украли из ТЦ вещей на 10 тыс. рублей и помахали камере

close
100%
МВД РФ по Саратовской области

В Энгельсе двух школьниц подозревают в краже вещей из магазина в ТЦ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Саратовской области.

Как рассказали в полиции, кража произошла 7 ноября в торговом центре «Лазурный». Две подозреваемые — 13-летняя и 15-летняя несовершеннолетние — зашли в магазин одежды и вынесли оттуда вещей почти на 10 тыс. рублей. Выходя из магазина, школьницы помахали в камеру наблюдения ТЦ.

С помощью записи видеонаблюдения полиции удалось установить личности подозреваемых в воровстве. Обе девочки воспитываются в благополучных семьях. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве помочившихся в подъезде подростков заставили мыть 17 этажей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий