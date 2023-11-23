В Подмосковье иконописца дважды ударили ножом в электропоезде

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Московской области известного иконописца дважды ударили ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

По ее словам, в полицию обратилась жена художника, которая заявила, что «около часа ночи в электропоезде злоумышленник дважды ударил ножом ее супруга». Пострадавшего с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости доставили в Центральную клиническую больницу Сергиева Посада, указала Волк.

«В кратчайшие сроки сотрудниками ЛОП на железнодорожной станции Сергиев Посад задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью пассажиру электропоезда, следовавшего из Москвы», — сказала она.

По информации МВД, речь идет о 59-летнем жителе Владимирской области. Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ). Задержанный помещен под стражу.

На видео МВД РФ с признательными показаниями фигурант дела заявил, что «резал ножом грейпфрут в этот момент», когда якобы подходил иконописец. По словам нападавшего, ему пришлось второй раз ударить ножом иконописца, чтобы художник «осел», так как после первого удара холодным оружием он не «отстал».

«При увороте ему в живот сразу стукнул ножом, я думал, он отстанет, а он, может, в шоке был, или еще что-то. Второй раз я ему уже повыше ударил, и здесь он осел», — сказал задержанный.

Как сообщает mk.ru, пострадавшим в результате нападения в электропоезде оказался известный байкер и художник, в прошлом главный иконописец Троице-Сергиевой Лавры Аркадий Холопов. По данным издания, нападение было совершено ночью, когда 56-летний иконописец возвращался с дня рождения домой, в Сергиев Посад.

До этого стало известно, что на Кубани 13-летний мальчик воткнул нож-бабочку под ухо 16-летнему подростку на территории школы.

Ранее рецидивист напал на женщину и порезал ножом мужчину, который за нее заступился.