Депутат Мосгордумы назвала бюджет Москвы в 2024 году социально направленным

Бюджет Москвы в 2024 году сохранит свою социальную направленность, потому что более его половины направлено на социальную сферу. Об этом заявила директор ТЦСО «Коломенское», депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

Она подчеркнула, что доля социальных расходов в принятом бюджете Москвы превысила 50%.

«На социальную поддержку москвичей в бюджете 2024 года заложено свыше 600 млрд рублей. Это тоже огромные деньги. При этом в следующем году в Москве увеличат размер пенсии и других социальных пособий, в том числе будет увеличен минимальный размер пенсии с городской доплатой», — сказала Мельникова.

Депутат отметила, что на социальную поддержку с 2024 по 2026 годы планируется выделить более 2 трлн рублей. По ее словам, в следующем году будет направлено порядка 667 млрд рублей на эту сферу, что больше, чем в текущем году почти на 32 млрд.

«В социальной сфере однозначно будет развиваться проекты «Московского долголетия», потому что забота о старшем поколении - это один из главных приоритетов работы нашей команды. Москва давно имеет неформальный статус столицы долголетия. К представителям серебряного возраста относится более 3 млн ее жителей. У нас создаются уникальные условия для того, чтобы жизнь человека после 55 лет была яркой, активной, насыщенной и комфортной», — заявила Мельникова.

Она отметила, что на данный момент центры «Московского долголетия» есть еще не в каждом районе столицы. По ее словам, на 2025-2026 годы планируется ввести такие центры в каждый район города, где жители серебряного возраста смогут организовать свой досуг так, как им хочется и как они его видят.

«Сегодня в Москве также развиваются учреждения здравоохранения. Это абсолютно новые учреждения, которое наполнены нужной аппаратурой и специалистами. Там совершенно иная атмосфера, если сравнить с прошлыми годами. К москвичам относятся с совершенно новым подходом в здравоохранении. Все это заслуги Сергея Собянина, Анастасии Раковой и всей команды, которые ведут работу над этими проектами», — заключила Мельникова.

Ранее сообщалось, что Мосгордума в ходе заседания столичного парламента приняла закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».