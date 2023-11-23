В России посчитали опасным применение нейросетей в промышленности

Применять искусственный интеллект (ИИ) сегодня возможно не во всех областях. Так, он может помочь в сфере медицины и образования, однако внедрять его в промышленность небезопасно, считает руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан. В последнем случае потребуется долгое обучение работников и постоянный контроль с их стороны за нейросетью, подчеркнул он в беседе с НСН.

Если компании обязать использовать ИИ в работе, то преимущественно это затронет сферы, в которых применяется компьютерная работа, отметил Жадан. При этом важно оценить стоимость такой интеграции, считает эксперт.

«Я допускаю, что это будет применимо для медицины, для образования, для промышленности в меньшей степени все-таки», — отметил он.

Работников нужно будет дополнительно обучить, как раньше это было с компьютерами, так как в противном случае возникнут проблемы с непониманием инструментов, а это уже чревато последствиями, считает Жадан.

«Как минимум, нейросети сегодня могут выдавать не очень точные данные, если они неправильно настроены, — пояснил он. — В этом случае человек должен понимать, когда ему нужно включиться в работу».

Напомним, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, Кабмин ожидает указа президента об утверждении обновленной стратегии развития ИИ. В частности, применение ИИ станет обязательным для компаний, которые хотят получать субсидии из федерального бюджета.

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