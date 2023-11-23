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В США врачи обнаружили во время колоноскопии живую муху в желудке пациента

Oddity Central: в США врачи во время колоноскопии нашли живую муху в желудке пациента

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Врачи в США обнаружили живую муху в кишечнике мужчины во время колоноскопии, пишет Oddity Central. По словам медиков, это первый подобный случай за их карьеру.

Как пишут СМИ, 63-летний мужчина из Миссури пришел на плановое обследование толстой кишки с помощью колоноскопии. Во время процедуры врачи обнаружили в кишечнике пациента живую муху. Каким-то образом насекомое пережило воздействие желудочного сока и осталось невредимым.

«До сих пор остается загадкой, как она туда попала», — прокомментировали специалисты.

Сам мужчина тоже не знает, откуда взялась муха в его желудке. Возможно, считает пациент, он съел фрукты или овощи, на которых была личинка мухи. А за день до колоноскопии он вообще пил только жидкость, согласно рекомендации врача.

О том, извлекли ли муху из желудка американца, не сообщается.

Ранее ученые в Израиле отрыли лечебной свойство масла из личинок мух.

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