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Россиянка решила не забирать дочерей из отделения полиции из-за плохого поведения

Под Нижним Новгородом мать не захотела забирать детей из МВД из-за их поведения

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Нижегородской области побег детей от матери-одиночки закончился нежеланием женщины приходить в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в городе Бор, после того, как старшая дочь сбежала из дома. После нее в Нижний Новгород отправилась младшая. Женщина обратилась в полицию, которая оперативно нашла обеих пропавших. Забирать своих детей из полиции мать-одиночка отказалась. По ее словам, дочери плохо себя ведут и не хотят учиться.

По словам младшей девочки, она боится родительницу и раньше она уже уходила из дома. Более того, побег старшей произошел после очередного скандала дома, когда женщина заявила дочери, что может отдать ее в детдом.

Обеих девочек направили в социально-реабилитационный центр.

Ранее в Набережных Челнах мужчина сбежал с ребенком из детского сада через окно.

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