На саммите ОДКБ заметили бутылку с коллекционным армянским коньяком

Журналисты, присутствующие на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заметили на мероприятии бутылку с коллекционным армянским коньяком. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

В материале указано, что речь идет об алкогольном напитке из лимитированной серии Noy 140 Premium Collection. Сама бутылка имеет объем 0,7 литра, а ее стоимость превышает 74 тысячи рублей.

Данный напиток был изготовлен в честь 140-летия с момента основания Ереванского коньячного завода. Согласно имеющейся информации, в нем купажировано 140 коньячных спиртов из старых запасов предприятия.

Напиток обладает насыщенным темно-янтарным цветом. При этом его отличительной особенностью является аромат с шоколадно-ванильными нотами, подчеркивается в публикации.

14 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил белорусскому президенту Александру Лукашенко, что не планирует принимать участие в саммите ОДКБ. Мероприятие проходит в Минске.

Позже армянский министр обороны Сурен Папикян также отказался от участия в саммите. Тем не менее заместитель главы внешнеполитического ведомства республики Мнацакан Сафарян заявил, что в настоящее время Ереван не рассматривает возможность выхода из организации.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали отказ армянской стороны от участия в саммите ОДКБ.