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Заложников из сектора Газа вернут Израилю через границу с Египтом

Посол Израиля в РФ: заложников из сектора Газа вернут через КПП «Рафах»

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Abed Sabah/Reuters

Израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом будет задействован при передаче заложников Израилю. Об этом сообщает ТАСС.

«По-видимому, если все будет как в прошлый раз, заложников выпустят через КПП «Рафах», — заявил он.

Он отметил, что говорит об этом, исходя из прошлого опыта передачи заложников.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста.

Госминистр иностранных дел Катара Мухаммед аль-Хулайфи заявил, что каждый день перемирия Катар будет получать список освобождаемых заложников, которые удерживаются в секторе Газа, и уведомлять страны их происхождения.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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