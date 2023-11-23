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Европейское пограничное агентство направит силы на границу РФ и Финляндии

Европейское пограничное агентство направит 50 офицеров на границу РФ и Финляндии

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex сообщило, что на следующей неделе направит 50 офицеров пограничной службы и другой персонал для обеспечения пограничного контроля на финско-российской границе, передает Reuters.

Там также заявили, что на границу Финляндии и России будут направлены патрульные машины.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

22 ноября стало известно, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного погранперехода Райя-Йоосеппи, находящегося в Мурманской области. Пункты пропуска не будут работать до 23 февраля следующего года, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. В Хельсинки столь резкий шаг объясняют желанием обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов. Финские власти даже обратились в европейское пограничное агентство Frontex с просьбой выделить 60 сотрудников для усиления охраны границы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

20 ноября Россия заявила протест финскому послу Антти Хелантерею в связи с решением Хельсинки закрыть наиболее активно использовавшиеся пункты пропуска на границе.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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