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Девочка ударила одноклассника ножом из-за раздражающей привычки

В Москве школьница ударила мальчика ножом из-за того, что он качался на стуле

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Москве школьница нанесла травму мальчику из-за его привычки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в учреждении на Большой Очаковской улице. Во время урока ребенок раскачивался на стуле. Это не нравилось его однокласснице, поэтому она стала колоть его карандашом. Такая мера не подействовала, и школьница достала из пенала нож, с помощью которого на прошлом уроке вырезала поделки.

Лезвие вонзилось в спину мальчика. После этого он отправился в медпункт, где ему оперативно обработали рану и отпустили домой.

Инцидентом заинтересовались в полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства, в том числе и то, почему после предыдущего урока учительница не забрала у девочки нож.

Ранее в Петербурге учительница музыки пострадала во время стрельбы с участием школьников.

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