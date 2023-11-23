Эксперты рассказали, какие автомобили в России подорожали меньше остальных

Рост цен на автомобили в этом году в России составил от 8 до 18% в зависимости от модели. Больше всего на рынке представлено китайских брендов, рассказал руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. Некоторые машины – к примеру, китайский Haval – прибавили в цене меньше остальных в силу разных обстоятельств, рассказал он в интервью НСН.

«Меньше всего мы увидели повышение цен у «АвтоВАЗа», хотя оно тоже было, так как он зависит от импортных составляющих. Если брать китайцев, то Haval поднимал цену меньше остальных, но это связано с наличием производства внутри страны, с попаданием под программу субсидий», – отметил эксперт.

По его прогнозу в этом году рынок перешагнет отметку в миллион автомобилей, из них больше половины (51-52%) – это китайские марки. На параллельный импорт приходится не более 11% авто, остальное – это отечественный автопром.

Мосеев скептически оценил планы производителей продать в будущем году 1,8 млн автомобилей – по его мнению, это нереалистичные показатели.

«Очевидно, что это невозможно. Следующий год оптимистично – это 1,2 – 1,3 млн, если ставка ЦБ будет держаться недолго. Если она будет держаться, то это будет сильно давить на рынок, и большого увеличения продаж мы не увидим», – пояснил маркетолог, добавив, что также на общей ситуации отразится ситуация с колебаниями национальной валюты.

Напомним, автоэксперты полагают, что на фоне перенасыщения авторынка китайские модели немного дешевеют. В прогнозах ну будущий год при этом россиян призывают не ждать дальнейшего снижения стоимости машин.

Недавнее исследование продемонстрировало, какие люксовые автомобили больше всего ценят жители России. В их числе – Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin и другие.