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В Норильске ищут школьников, которые потушили Вечный огонь

В Норильске подростки потушили Вечный огонь

В Норильске подростки надругались над монументом. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеграм Норильска».

Инцидент произошел на Площади памяти героев, когда рядом не было людей. На видео с места происшествия заметно, как двое подростков подходят к Вечному огню и пытаются его потушить. В итоге у них это получается, затем огонь на секунду загорается, но снова угасает. После этого местные жители скрылись.

Ситуацию прокомментировали в администрации Норильска. Там сообщили, что передали в полицию записи с камер. Действия школьников могут рассматривать как осквернение объектов воинской славы и доблести.

Ранее в Волгограде поймали двух девушек, которые прикуривали сигареты от Вечного огня.

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