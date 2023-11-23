В Норильске ищут школьников, которые потушили Вечный огонь

В Норильске подростки надругались над монументом. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеграм Норильска».

Инцидент произошел на Площади памяти героев, когда рядом не было людей. На видео с места происшествия заметно, как двое подростков подходят к Вечному огню и пытаются его потушить. В итоге у них это получается, затем огонь на секунду загорается, но снова угасает. После этого местные жители скрылись.

Ситуацию прокомментировали в администрации Норильска. Там сообщили, что передали в полицию записи с камер. Действия школьников могут рассматривать как осквернение объектов воинской славы и доблести.

Ранее в Волгограде поймали двух девушек, которые прикуривали сигареты от Вечного огня.