Пьяный глава дагестанского села подрался с полицейским и стал фигурантом уголовного дела

В Дагестане пьяный глава села Терекли-Мектеб Вазир Аблезов подрался с полицейским и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 22 ноября. Сельский глава употребил большое количество алкоголя и встретил на улице полицейского. Мужчины начали спорить по неназванному поводу, и конфликт перерос в драку.

Во время драки глава села и полицейский упали. Сотрудник правоохранительных органов ударился головой и в результате попал в больницу. Аблезова задержали.

Сейчас сельского главу везут в суд, сообщает Mash Gor. В его отношении возбуждено уголовное дело.

До этого в Дагестане задержали чиновника, подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный магазин 22-летней давности.

Ранее МВД объявило в розыск экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу.